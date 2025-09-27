Eyüpspor'dan Ücretsiz Bilet Kampanyası Açıklaması

EYÜPSPOR Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Kulübün gelir elde edeceği Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçları dışındaki tüm maçlarda biletler ücretsiz olacak. Sadece 11 TL'lik passolig kart bedeli var. Onu da kulüp olarak biz ödüyoruz" dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında ikas Eyüpspor sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından ikas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Göztepe maçında uygulanan ücretsiz bilet kampanyasının dört büyüklerle oynayacakları maçlar haricinde sezon boyunca devam edeceğini belirten Fatih Kulaksız, "Oyun anlamında maça gelen 8 bin taraftarı mutlu edecek bir oyun olmasa da iyi bir mücadele oldu. 1 puan 2 tarafı da mutlu etmedi diye düşünüyorum. Mücadele eden oyuncu kardeşlerim ve rakip Göztepe'yi tebrik ediyorum. Bugün, geçtiğimiz Alanyaspor maçında başlattığımız ücretsiz bilet uygulaması vardı. Bugün bunu da devam ettirdik. Hem stada gelen taraftarlarımız için hem ekran başındaki seyircilerimiz için; statlar dolu olduğu zaman Süper Lig'in marka değerine katkı vermiş oluyoruz. Bu statları doldurmamız lazım. Biz Eyüpspor olarak böyle bir kampanya başlattık ve bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Kulübün gelir elde edeceği Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçları dışındaki tüm maçlarda biletler ücretsiz olacak. Sadece 11 TL'lik passolig kart bedeli var. Onu da kulüp olarak biz ödüyoruz. Zaman zaman sosyal medyada 'bunlar biletleri alıyorlar, kara para mı aklıyorlar?' gibi şeyler duyuyoruz. Hayır. Biz passolig'e 11 TL, her taraftar başına bilet parası ödüyoruz. Taraftarlarımıza ücretsiz bilet imkanı vermiş oluyoruz. Bugün de stat dolduğu için mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

'FUTBOLCU KARDEŞLERİM OYUNU GÜZELLEŞTİREMEDİ'

Geçtiğimiz sezon ilk yedi haftalık dilimde sadece bir mağlubiyet almaları bu sezon ise aynı periyotta sadece bir galibiyet aldıkları hatırlatılan Kulaksız, "Takımda birçok şey değişti. Kadroda da değişiklikler oldu. 8-9 oyuncu ile yolları ayırdık, yeni transferler yaptık, yaklaşık 10 tane. Teknik direktör değişikliği oldu. Yeni planlar, yeni kadro. Bunun için zaman lazım. Arda (Turan) hoca çok başarılıydı. O da ilk geldiği zaman ilk galibiyetini 5'inci haftada kazanmıştı. Sonra kendi planını oturttuğunda 1'inci Lig şampiyonluğu geldi. Bugünkü oyunun planı buydu. Göztepe ligin pas yüzdesi en düşük takımlardan biri ama en çok ikili mücadele kazanan, temaslı, dinamik bir takım. Böyle bir takıma arkadan oyun kurduğun zaman, o baskıyı yaptığın zaman topu fileden çıkarmak zorunda kalıyorsun. Onlara uygun bir oyun oynamak gerekiyordu. Futbolcu kardeşlerim oyunu güzelleştiremedi. Bundan sonra Eyüpspor, topa sahip olan, oyuna hükmeden, her yerde en iyi mücadeleyi gösteren, futbolu güzelleştiren bir oyun oynayacaktır. Bu noktada inancım sonsuz" diye konuştu.