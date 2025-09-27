Haberler

Eyüpspor'dan Ücretsiz Bilet Kampanyası Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, kulübün büyük takımlarla oynayacağı maçlar dışındaki tüm maçlarda biletlerin ücretsiz olacağını açıkladı. 11 TL'lik passolig kartı bedelinin kulüp tarafından karşılanacağını belirtti.

EYÜPSPOR Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Kulübün gelir elde edeceği Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçları dışındaki tüm maçlarda biletler ücretsiz olacak. Sadece 11 TL'lik passolig kart bedeli var. Onu da kulüp olarak biz ödüyoruz" dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında ikas Eyüpspor sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından ikas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Göztepe maçında uygulanan ücretsiz bilet kampanyasının dört büyüklerle oynayacakları maçlar haricinde sezon boyunca devam edeceğini belirten Fatih Kulaksız, "Oyun anlamında maça gelen 8 bin taraftarı mutlu edecek bir oyun olmasa da iyi bir mücadele oldu. 1 puan 2 tarafı da mutlu etmedi diye düşünüyorum. Mücadele eden oyuncu kardeşlerim ve rakip Göztepe'yi tebrik ediyorum. Bugün, geçtiğimiz Alanyaspor maçında başlattığımız ücretsiz bilet uygulaması vardı. Bugün bunu da devam ettirdik. Hem stada gelen taraftarlarımız için hem ekran başındaki seyircilerimiz için; statlar dolu olduğu zaman Süper Lig'in marka değerine katkı vermiş oluyoruz. Bu statları doldurmamız lazım. Biz Eyüpspor olarak böyle bir kampanya başlattık ve bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Kulübün gelir elde edeceği Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçları dışındaki tüm maçlarda biletler ücretsiz olacak. Sadece 11 TL'lik passolig kart bedeli var. Onu da kulüp olarak biz ödüyoruz. Zaman zaman sosyal medyada 'bunlar biletleri alıyorlar, kara para mı aklıyorlar?' gibi şeyler duyuyoruz. Hayır. Biz passolig'e 11 TL, her taraftar başına bilet parası ödüyoruz. Taraftarlarımıza ücretsiz bilet imkanı vermiş oluyoruz. Bugün de stat dolduğu için mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

'FUTBOLCU KARDEŞLERİM OYUNU GÜZELLEŞTİREMEDİ'

Geçtiğimiz sezon ilk yedi haftalık dilimde sadece bir mağlubiyet almaları bu sezon ise aynı periyotta sadece bir galibiyet aldıkları hatırlatılan Kulaksız, "Takımda birçok şey değişti. Kadroda da değişiklikler oldu. 8-9 oyuncu ile yolları ayırdık, yeni transferler yaptık, yaklaşık 10 tane. Teknik direktör değişikliği oldu. Yeni planlar, yeni kadro. Bunun için zaman lazım. Arda (Turan) hoca çok başarılıydı. O da ilk geldiği zaman ilk galibiyetini 5'inci haftada kazanmıştı. Sonra kendi planını oturttuğunda 1'inci Lig şampiyonluğu geldi. Bugünkü oyunun planı buydu. Göztepe ligin pas yüzdesi en düşük takımlardan biri ama en çok ikili mücadele kazanan, temaslı, dinamik bir takım. Böyle bir takıma arkadan oyun kurduğun zaman, o baskıyı yaptığın zaman topu fileden çıkarmak zorunda kalıyorsun. Onlara uygun bir oyun oynamak gerekiyordu. Futbolcu kardeşlerim oyunu güzelleştiremedi. Bundan sonra Eyüpspor, topa sahip olan, oyuna hükmeden, her yerde en iyi mücadeleyi gösteren, futbolu güzelleştiren bir oyun oynayacaktır. Bu noktada inancım sonsuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Havalimanında İsraillileri gören Türk yolcuları sakinleştirmek kolay olmadı

İsraillileri gören Türk yolcuları sakinleştirmek kolay olmadı
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin

İslam coğrafyasında deprem etkisi yaratan Gazze çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alacak meselesiyle çıkan kavgada 2 kişiyi vurarak öldürdü

Bir hiç uğruna iki kişiyi vurarak öldürdü
Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisi için dikkat çeken uyarı

Dev gemi bir şehrimizin uykularını kaçırdı: Bir an önce yapılmazsa...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.