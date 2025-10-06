Haberler

Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması

Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması
Güncelleme:
Eyüpspor, süresiz transfer yasağı aldıklarına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını, bahse konu dosyanın ödemelerinin yapılarak transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

FIFA tarafından transfer yasağı cezası alan Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da sıcak gelişme yaşandı.

TRANSFER CEZASI YASAĞI KALDIRILDI

Eyüpspor, FIFA tarafından verilen transfer yasağı cezasının, ilgili dosyanın ödemesi yapılarak kaldırıldığını bildirdi.

DOSYANIN ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trendyol Süper Lig'de sezona kötü bir giriş yapan Eyüpspor'un FIFA'dan transfer yasağı aldığına dair haberler basında yer almıştı. Eyüpspor'dan yapılan açıklamada söz konusu haberler yalanlandı ve bahse konu dosyanın ödemesi yapılarak transfer yasağı cezasının kaldırıldığı ifade edildi.

