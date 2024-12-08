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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındakonuk ettiği Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Arda Turan'ın ekibi, bu sonuçla birlikte rakibini tarihte ilk kez yenmeyi başardı.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk etti.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı ve bir ilki başardı.

THIAM YILDIZLAŞTI

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri, 54 ile 69. dakikalarda Mame Thiam ve 64. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Bu sonuçla birlikte ligde 2 maç sonra kazanan Eyüpspor, 26 puana ulaştı. Ligde 4. mağlubiyetini alan Samsunspor ise 29 puanda kaldı. Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Samsunspor ise gelecek haftayı BAY geçecek.

EYÜPSPOR, SAMSUNSPOR'U TARİHİNDE İLK KEZ YENDİ

Bugüne kadar Samsunspor'a rakip olduğu 8 resmi maçın hiçbirini kazanamayan Eyüpspor, 9. maçtaki bu galibiyetle birlikte bir ilki başardı. Daha önceki 8 karşılaşmadan 3'ünü Samsunspor kazanmış, 5'i ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

Arda Turan, Eyüpspor'a tarihinde bir ilki yaşattı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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