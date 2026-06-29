ikas Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine Özhan Pulat getirildi
Süper Lig ekibi Eyüpspor, Atilla Gerin'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ı atadı.
SÜPER Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ın getirildiğini açıkladı.
Eflatun-sarılı kulüpte Atilla Gerin ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Özhan Pulat'ın takımın başına getirildiği duyuruldu.
Eyüpspor, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Özhan Pulat" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı