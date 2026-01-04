Haberler

Eyüpspor'da teknik direktör Orhan Ak ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Eyüpspor, Ak yönetiminde 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Trendyol Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor'da teknik direktör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Görev süresi boyunca verdiği emekler dolayısıyla Ak'a teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Orhan Ak, ligde 8. haftanın ardından Selçuk Şahin'in yerine göreve getirilmişti.

Eyüpspor, 46 yaşındaki teknik adam yönetiminde Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

İstanbul temsilcisi, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 13 puanla 17. sırada tamamladı.

