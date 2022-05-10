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Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez dönemi başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez dönemi başladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'in getirildiğini açıkladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'in getirildiğini açıkladı. İstanbul ekibi, Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İbrahim Üzülmez'e 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Spor Toto 1'inci Lig'de 51 puanla 6'ncı sırada yer alan Eyüpspor, bitime 2 hafta kala Play-Off potasında bulunuyor. İstanbul ekibi, ligin 37'nci haftasında Kocaelispor ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

İbrahim Üzülmez, Hamza Hamzaoğlu, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Haberler

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