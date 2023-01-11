Eyüpspor çıldırdı! Dünya devlerinin peşinde koştuğu yıldız için resmen teklif yaptılar

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Manchester City ve Atletico Madrid ile anılan Altay'ın 2005 doğumlu savunmacısı Efe Sarıkaya'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. İstanbul ekibinin asbaşkanı yaptığı açıklamada, "Devre arası için Efe'yi transfer etme düşüncemiz yok. Fakat sezon sonu için kadromuza dahil etmek isteriz. Oyuncunun menajeri aracılığıyla kulübe bir teklifte bulunduk." ifadelerini kullandı.

Halil Akbunar ve Berke Özer'i kadrosuna katan Bafetimbi Gomis için de girişimde bulunacağı belirtilen Eyüpspor'dan sürpriz bir hamle daha geldi.

"TEKLİFTE BULUNDUK"

Manchester City ve Atletico Madrid'in de peşinde olduğu Efe Sarıkaya için girişimde bulunduklarını belirten Eyüpspor'da Asbaşkan Fatih Kulaksız konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz ben sezon başında Kazımcan ile ilgili görüşmüştüm. Hem Kazımcan hem de Efe aynı menajerin oyuncusu. Biz devreden çıkınca Kazımcan'ı Galatasaray transfer etmişti. Efe de 2005 doğumlu, yetenekli bir oyuncu. Devre arası için Efe'yi transfer etme düşüncemiz yok. Fakat sezon sonu için kadromuza dahil etmek isteriz. Oyuncunun menajeri aracılığıyla kulübe bir teklifte bulunduk. O teklifimi kabul ederlerse bu transfer gerçekleşecek. Kabul etmezlerse, Efe'nin Türk futboluna, A Milli Takıma katkı yapabilecek bir oyuncu.

"UZUN VADEDE DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

İnşallah onun da yolu açık olur. Bizim teklifimiz bonservisini alalım, sezon sonuna kadar Altay'da oynasın diye bir teklifte bulunmuştuk. Şu anda bizim stoper mevkimizde 4, 5 tane oyuncumuz var. Hepsi birbirinden değerli, çok başarılı. Şu an için o mevkiye bir ihtiyacımız yok. Ama bu tür yetenekli oyuncuları da bu kulübün bünyesine kazandırıp, onların çıkış yapabilme potansiyelini gördüğümüz için uzun vadede değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.