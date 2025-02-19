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Eyüpspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

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Eyüpspor, 25. haftada Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesindeki hazırlıklarını yoğun kar altında sürdürdü. Teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 21 Şubat Cuma günü Beşiktaş'ı ağırlayacak ikas Eyüpspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Eyüp Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Arda Turan yönetiminde yoğun kar yağışı altında yapıldı.

Teknik direktör Arda Turan'ın takımla konuşmasının ardından idman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Eflatun-sarılı takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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