Eyüpspor-Başakşehir maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 2-1 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Şahin, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İyi oynadık. Çaykur Rizespor maçından ders çıkardık. Oyuncular durmadan atak yapmaya çalıştı. Daha çok üçüncü bölgede oynadık. Sadece son dakikada yediğimiz gol biraz üzdü." diye konuştu.

Süper Lig'de oynadıkları son 8 maçta 6 galibiyet aldıklarının hatırlatılması ve 22. haftada Beşiktaş ile yapacakları maçın sorulması üzerine Nuri Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Gayet iyi oynuyoruz. Güzel bir seri. Bu, bir sürecin getirdiği bir şey. Oyunumuz oturdu. Daha iyi oynayabiliriz. İstediğimiz seviyeye yaklaştığımızı düşünüyorum. Haftaya Beşiktaş gibi çok değerli ve büyük bir takıma karşı oynayacağız. Beşiktaş, 6 puan önümüzde. Kendimizi en yüksek seviyede test edeceğimiz bir maç olacak. Sahamızda oynayacağız. İnşallah 3 puanı alırız."

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

