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Eyüpspor, Horatiu Moldovan'ı kadrosuna kattı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, son olarak Atletico Madrid'de forma giyen 28 yaşındaki Rumen kaleci Horatiu Moldovan ile anlaştı.

Eyüpspor, son olarak Atletico Madrid'de forma giyen Rumen kaleci Horatiu Moldovan'ı renklerine kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda eflatun-sarılılar kalesini Atletico Madrid forması giyen 28 yaşındaki Rumen kaleci Horatiu Moldovan'a emanet etti.

2024-2025 sezonunda Romanya Ligi takımı FC Rapid 1923'ten İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer olan Moldovan, ilk sezonunda İtalyan ekibi Sassuolo'ya kiralandı. Sassuolo formasıyla 27 maça çıkan Rumen kaleci, sonraki sezon İspanyol takımı Real Oviedo'ya kiralandı. Oviedo ile ligde 2 maça çıkan oyuncu 1 kez İspanyol Kral Kupası maçında mücadele etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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