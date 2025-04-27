Eyüpspor Asbaşkanı Kulaksız: 'Kötü bir akşam oldu'

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Bizim adımıza kötü bir akşam oldu" dedi.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri adına üzücü bir akşam olduğundan bahsederek sözlerine başlayan Kulaksız, "Kötü bir akşam oldu. Böyle bir skor beklemiyorduk. Daha dişediş, başabaş mücadele edebileceğimizi düşünüyorduk. Puan alabileceğimizi düşünüyorduk. Şanssız bir gol yedik. Arkasından 2-0 oldu. Sonrasında oyuna tutunmaya çalıştık ama koptu. Sezonun genelinde Arda hocamız ve takımımızla gurur duyduğumuzu ifade etmiştim. Bu akşam üzüntülüyüz. Bizim adımıza kötü bir akşam oldu. Oyun olarak söyleyebileceğimiz bir şey yok. Hafta içi arkadaşlarımızla bu maçın önemini konuştuk. Çünkü Avrupa kupalarına katılma hedefimiz vardı. Buradan alacağımız 1 ya da 3 puan bizi hedefimize biraz daha yaklaştıracaktı" değerlendirmesinde bulundu.

"Tribünlerde istemediğimiz şeyler oldu"

Kendi tribünlerindeki tezahüratlarla ilgili konunun sorulması üzerine Kulaksız, "Tribünlerde istemediğimiz şeyler oldu. Biz burada Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı da ağırladık. Orada hem Fenerbahçe'ye hem Beşiktaş'a kötü tezahürat olduğunda müdahil olmuştuk. Bugün de Galatasaray'a karşı öyle bir durum olunca engel olmaya çalıştık. Olabilecek şeyler, üzüldük ama biz onu hallederiz" şeklinde konuştu.

"UEFA'nın mayıs ayı bülteninde Eyüpspor'un cezasının kalktığını görebilirsiniz"

UEFA'dan gelen transfer yasağıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Kulaksız, "UEFA'dan bir yazı geldi. 160 bin Euro olarak gerekli ödemeyi de yaptık. UEFA'nın mayıs ayı bülteninde Eyüpspor'un cezasının kalktığını görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Eyüpspor'un şu an devam eden Avrupa hedefi var"

Berke Özer'in transfer sürecinin son durumunun sorulması üzerine Fatih Kulaksız, şu şekilde konuştu: "Transfer dönemi devam ederken bu konulara en doğru cevapları vermeye çalıştık. Şu an transfer süreci yok. Sezon sonu gelen teklifleri değerlendireceğiz. Eyüpspor'un devam eden Avrupa hedefi var. Oynayacağımız müsabakalar var. Şu an odak noktamız onlar." - İSTANBUL