İkaz Eyüpspor Asbaşkanı Kulaksız: 'Üzüntülüyüz'

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, -SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında evinde ağırladığı lider Galatasaray'a 5-1 yenilen İkas Eyüpspor'da asbaşkan Fatih Kulaksız, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Ev sahibi kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, maçın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına karşılaşmayla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Kötü bir akşam geçirdiklerini belirten Fatih Kulaksız, "Böyle bir skor beklemiyorduk. Daha dişe diş, başa baş mücadele edebileceğimizi düşünüyorduk. Puan alabileceğimizi düşünüyorduk. Şansız bir gol yedik. Arkasından 2-0 oldu. Sonrasında oyuna tutunmaya çalıştık ama koptu. Sezonun genelinde Arda hocamız ve takımımızla gurur duyduğumuzu ifade etmiştim. Bu akşam üzüntülüyüz. Bizim adımıza kötü bir akşam. Oyun olarak söyleyebileceğimiz bir şey yok. Daha iyi mücadele edebilirdik. Hafta içi arkadaşlarımızla bu maçın önemini konuştuk. Çünkü Avrupa kupalarına katılma hedefimiz vardı. Buradan alacağımız 1 ya da 3 puan bizi hedefimize biraz daha yaklaştıracaktı" şeklinde konuştu.

'TRİBÜNLERDE İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLDU'

Karşılaşmadaki tezahüratlara da değinen Kulaksız, "Tribünlerde istemediğimiz şeyler oldu. Biz burada Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı da ağırladık. Orada hem Fenerbahçe'ye, hem Beşiktaş'a kötü tezahürat olduğunda müdahil olmuştuk. Bugün de Galatasaray'a karşı öyle bir durum olunca engel olmaya çalıştık. Biraz tatsız oldu. Olabilecek şeyler. Üzüldük ama biz onu hallederiz" dedi.

UEFA'dan gelen transfer yasağını değerlendiren Kulaksız, "UEFA'dan bir yazı geldi. 160 bin avro olarak gerekli ödemeyi de yaptık. UEFA'nın mayıs ayı bülteninde Eyüpspor'un cezasının kalktığını görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaleci Berke Özer'in transferiyle ilgili de açıklama yapan Kulaksız, "Transfer dönemi devam ederken bu konulara en doğru cevapları vermeye çalıştık. Şu an transfer süreci yok. Sezon sonu gelen teklifleri değerlendireceğiz. Eyüpspor'un şu an Avrupa hedefi var. Oynayacağımız müsabakalar var. Şu an odak noktamız bunlar" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.