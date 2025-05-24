Eyüpspor antrenmanına ziyaret

Eyüpsultanlı şair ve yazar Kasım Alper Özdemir ile Azerbaycan Türkü öğrenciler, Eyüpspor antrenmanını ziyaret etti.

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, 37. haftada oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Eyüpspor'un Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda özel misafirler de yer aldı. İyilik Hareketi Derneği Başkanı Eyüpsultanlı şair ve yazar Kasım Alper Özdemir ile Azerbaycan Türkü çocukların eğitim gördüğü Şehit Mübariz İbrahimov Eğitim Merkezi 4. sınıf öğrencileri de antrenmanı ziyaret etti.

Miniklerle fotoğraf çekilen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da ziyaretlerinden ötürü memnun olduğunu belirterek teşekkür etti. Bunun üzerine Kasım Alper Özdemir de Arda Turan'a Türkiye'yi temsil noktasında hizmetinin devamı için başarı dileklerinde bulunarak, tablo takdim etti. Özdemir, "Arda Turan dünya futbolunda gerçekten ülkemizi yıllarca başarıyla temsil etti ve milli takımımızda kaptanlık yaparak çocuklarımıza rol modellik yaptık. Messi ile bir arada oynayan, birçok kupa kazanan ve Eyüpsultan'da 2 yıldan fazla süreyle hizmeti ile gönüllerimize taht kurduğu için kendisine ilçemiz adına da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Futbolculardan Berke Özer, Emre Akbaba, Umut Bozok, Recep Niyaz, Tayfur Bingöl ve Eyüpspor Başkan Vekili Fatih Kulaksız da öğrencilerle yakından ilgilenip fotoğraf çekindiler. - İSTANBUL