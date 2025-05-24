Eyüpspor-Antalyaspor maçında her şey 2 dakika içinde oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İkas Eyüpspor ile Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor, 2-1 kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Mame Thiam ve 42. dakikada Prince Ampem attı. Antalyaspor'un tek golü ise 87. dakikada Adolfo Gaich'ten geldi.

5 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, ligde 5 maç sonra kazandı ve puanını 53 yaptı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Antalyaspor ise 44 puanda kaldı. Eyüpspor, ligin son haftasını BAY geçerek bu sezonki son maçını oynadı. Antalyaspor, ligin son haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.