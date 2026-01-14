Haberler

Eyüpspor, Türkiye Kupası'nda yarın Alagöz Holding Iğdır FK'yi ağırlayacak

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Eyüpspor, 2. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK'yi konuk edecek. Maç, Pendik Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak. Eyüpspor, ilk maçında Samsunspor'a yenilirken, Iğdır FK ise Aliağa Futbol ile berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında ikas Eyüpspor, yarın Alagöz Holding Iğdır FK'yi konuk edecek.

Pendik Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Fatih Tokail yönetecek.

Eflatun-sarılı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Alagöz Holding Iğdır FK ise ilk maçında Aliağa Futbol ile 2-2 berabere kaldı.

Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Luccas Claro ve Calegari, karşılaşmada forma giyemeyecek. Eflatun-sarılı takım, yeni teknik direktörü Atila Gerin yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
