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Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK'yı deplasmanda 3-2 yendi

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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 3-2 yendi. Maçta Ahmet Kutucu, Caner Erkin ve Ampem'in golleriyle galip gelen Eyüpspor, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Alper Akarsu, Hüsnü Emre Çelimli, Barış Çiçeksoyu

Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Kerem Kalafat, Ologo, Toure, Ferhat Yazgan (Dk. 78 Atakan Akkaynak), Ahmet İlhan Özek (Dk. 58 Ahmet Sagat), Verheydt (Dk. 58 Ozan Sol), Nalepa ( Dk. 70 Eren Aydın), Murat Yıldırım (Dk. 78 Gökhan Karadeniz), Geraldo, Erkan Kaş

Eyüpspor : Berke Özer, Dos Santos, Robin Yalçın (Dk. 74 Taşkın İlter), Mehmet Murat Uçar, Ribeiro, Ahmed Kutucu (Dk. 74 Mete Kaan Demir), Ampem, Melih Kabasakal (Dk. 58 Regattin), Caner Erkin (Dk. 58 Ömer Bayram-Dk. 79 Uğur Demirok), Metehan Baltacı, Bruno

Goller: Dk. 9 Ahmet Kutucu, Dk. 17 Caner Erkin, Dk. 20 Ampem ( Eyüpspor ), Dk. 42 Ferhat Yazgan, Dk. 90+4 Ologo (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 20 Ahmet İlhan Özek, Dk. 35 Murat Yıldırım, Dk. 38 Ologo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 39 Melih Kabasakal ( Eyüpspor )

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Ahlatcı Çorum FK'yi 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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