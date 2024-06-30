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Eyüp Sabri Tuncer Pony Ligi'nin Finali İstanbul'da Gerçekleştirildi

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Binicilikte Eyüp Sabri Tuncer Pony Ligi'nin finali İstanbul'da yapıldı. Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen finallerde dereceye giren sporcular açıklandı.

Binicilikte Eyüp Sabri Tuncer Pony Ligi'nin finali İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübünde düzenlenen finallerin ardından lig dereceleri belli oldu.

Dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:

PI Kategorisi:

1 - Hira Toksöz

2 - Nur Pera Abuç

3 - İbrahim Savun

PII Kategorisi:

1 - Derin Hıyamlı

2 - Aura Aksu

3 - Defne Çolak

PIII Kategorisi:

1- Begüm Alan

2 - Hazel Deler

3 - Elif Ceren Gül

Kaynak: AA / Spor

Eyüp Sabri Tuncer İstanbul Spor Spor Güncel Haberler

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