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Eymir Spor Kulübü Voleybolcusu Miray Karasu Toprağa Verildi

Eymir Spor Kulübü Voleybolcusu Miray Karasu Toprağa Verildi

Spor Haberleri

Trafik kazasında hayatını kaybeden Eymir Spor Kulübünün 17 yaşındaki voleybolcusu Miray Karasu, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Eymir Spor Kulübünün 17 yaşındaki voleybolcusu Miray Karasu, toprağa verildi.

Tatil için Kastamonu'ya giderken arife günü geçirdiği trafik kazasında yaralanıp kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesi'nde ölen Karasu için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, genç voleybolcunun ailesinin yanı sıra takım ve okul arkadaşları ile antrenörleri katıldı.

Karasu'nun anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekerken Eymir Spor Kulübü voleybolcuları da takım arkadaşları için gözyaşı döktü.

Genç voleybolcunun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Tanju Özkaya - Spor

Karşıyaka Eymir Spor Spor Haberler

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