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Eymen Sarıtaş, Paralimpik Hayalleriyle Yüzüyor

Eymen Sarıtaş, Paralimpik Hayalleriyle Yüzüyor
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Serebral palsi nedeniyle güç kaybı yaşayan 16 yaşındaki Eymen Sarıtaş, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda elde ettiği ikincilikle Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor. Günde 9 kilometre yüzerek Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı nedeniyle sağ kol ve bacağında yüzde 50 güç kaybı olan Eskişehirli 16 yaşındaki Eymen Sarıtaş, ilk kez katıldığı Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda elde ettiği ikincilik başarısının yanına 4 yıl sonra ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek Paralimpik Oyunları madalyasını eklemek için günde 9 kilometre yüzüyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı'nın Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndaki performansından etkilenen Eymen Sarıtaş, annesinin teşvikiyle bu spora başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde 4 yıldır çalışmalarını sürdüren ve Türkiye'deki şampiyonalarda dereceler elde eden sporcu, geçen ay Bahreyn'de düzenlenen Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda ilk kez uluslararası arenada boy gösterdi. Bu organizasyonda para yüzme 50 metre kurbağalamada ikinci olan Sarıtaş, ABD'de gerçekleştirilecek Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na katılıp, elde edeceği dereceyle başarılarını taçlandırmayı hedefliyor.

Sarıtaş, Türk bayrağını daha fazla dalgalandırmak için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak eşliğinde günde çift antrenman yapıyor.

Sarıtaş: "Suda kendimi özgür hissediyorum"

Deliklitaş Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sarıtaş, AA muhabirine, yüzmeye başlamasında şimdi takım arkadaşı olan Sümeyye Boyacı'nın etkisinin bulunduğunu vurguladı.

Boyacı'nın Paralimpik Oyunları'nda elde ettiği başarılardan etkilendiğini belirten Sarıtaş, "Sümeyye ablanın Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda elde ettiği başarı, yüzmeye başlamamı olumlu etkiledi. En büyük destekçim annem Özden Sarıtaş'ın teşvikiyle yüzmeye başladım. Suda kendimi özgür hissediyorum. Sümeyye ablayla aynı kulvarda aynı saatte antrenman yapmak benim için gurur verici." dedi.

Eymen Sarıtaş, 2022'de Konya'da katıldığı şampiyonada Türkiye ikincisi olduğunu, okullar arası yarışmalar ve milli takım seçmelerinde de dereceler elde ettiğini anlattı.

Bahreyn'in başkenti Manama'da 23-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda, para yüzme 50 metre kurbağalamada 48 saniyelik derecesiyle ikinci olduğunu aktaran Sarıtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk kez katıldığım uluslararası yarışmada derece almaktan dolayı mutluyum. Yurt dışında kürsüye çıkıp Türk bayrağını dalgalandırmaktan onur duydum. Gelecek yıl İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda derece almak için günde 4 saat çalışıyorum. Avrupa'da derece alıp kürsüye çıkmak istiyorum. Yüzmeye başladığımda 25 metreyi zor bela bitirebiliyordum. Şimdi günde çift antrenman yapıp, 4 saat çalışarak 9 bin metre yüzüyorum."

En büyük hayalinin, Los Angeles'taki Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edip, alacağı dereceyle kürsüde Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu vurgulayan Sarıtaş, desteklerinden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve antrenörüne teşekkür etti.

Antrenör Bayrak: "Dört yılda çok iyi seviyeye geldi"

Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nın antrenörlüğünü de üstlenen Mehmet Bayrak, 5 yıl önce tanıştıkları Eymen Sarıtaş'ın başta pek odaklanamadığını, zamanla antrenmanlara adapte olduğunu dile getirdi.

Sarıtaş'ın performansının ilk 2 yılda arttığını belirten Bayrak, "Herkesten önce saat 05.30'da havuzda antrenman için hazır oluyor, saat 06.00'da havuza giriyoruz. Dört yılda çok iyi seviyeye geldi. Bundan sonra performansının artarak devam edeceğine inanıyorum. Eymen, yüzme sporuyla tanışmadan önce sağ kol ve bacağını daha az hareket ettiriyordu. Antrenmanlar ve yüksek çalışma temposu kollarını ve bacaklarını daha iyi çalıştırmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Deniz Açık - Spor
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