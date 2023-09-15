EY Sivasspor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiraladı

Sivasspor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Burak, Sivasspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

EY Sivasspor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Sivasspor, Burak Kapacak'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Burak, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Burak, geçtiğimiz sezon ise Fatih Karagümrük'te kiralık olarak top koşturmuştu. - SİVAS