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Evrim Esendemir: 'U19 Milli Takımı oyuncumuz Erdem'in attığı gol en sevindirici taraf oldu'

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Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, 4-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından, U19 Milli Takımı oyuncusu Erdem'in attığı golün kendileri için en sevindirici durum olduğunu belirtti.

- Evrim Esendemir: "U19 Milli Takımı oyuncumuz Erdem'in attığı gol en sevindirici taraf oldu"

İSTANBUL - Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili, "Bizim adımıza sevindirici olan U19 Milli Takımı'ndaki oyuncumuz Erdem'in atmış olduğu gol bizim adımıza 3 puanla birlikte en sevindirici taraf oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, "İlk yarıda biraz konsantrasyon problemi yaşadığımız, oyuna girmekte zorlandığımız bir bölüm oldu. Burada Malatyasporlu genç arkadaşlarımızın verdiği mücadelenin hakkını verelim. İkinci yarıda da ilk golü bulduğumuz 55, üçüncü golü bulduğumuz 61. dakika arası; bu 5-6 dakikalık bölüm oyunun tamamen bizim lehimize çözüldüğü an oldu. Daha sonrasında da genç arkadaşlarımızın süre aldığı, bizim adımıza sevindirici olan U19 Milli Takımı'ndaki oyuncumuz Erdem'in atmış olduğu gol bizim adımıza 3 puanla birlikte en sevindirici taraf oldu. Bu maçı artık geride bırakıp önümüzdeki Kocaelispor müsabakasıyla ilgili hazırlıklarımızı yapacağız. Başta Malatya şehri olmak üzere, Malatyaspor adına ileri ki günlerde en iyisi olur" ifadelerini kullandı.

Evrim Esendemir: 'U19 Milli Takımı oyuncumuz Erdem'in attığı gol en sevindirici taraf oldu'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Spor
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