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Evren Turhan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u gelecek sezon için uyardı

Evren Turhan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u gelecek sezon için uyardı
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Spor yorumcusu Evren Turhan, Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Evren Turhan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u uyararak ''Galatasaray ile böyle yarışamazsın. Büyük takımlardan ricam lütfen Galatasaray ile yarışabilecek bir kadro kurun. Kaliteli kadrolar olsun yoksa böyle giderse 10 yıl daha Galatasaray şampiyon olur'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Evren Turhan, Galatasaray'ın Trabzonspor galibiyetini Ekol Sports YouTube kanalında değerlendirdi.

Sarı-kırmızılıların oyuncu kalitesinden bahseden Evren Turhan, '' Galatasaray'ın çok kaliteli ayakları var. Kötü olduğunda da Osimhen çıkıyor, bitiriyor. Bir gün Barış Alper bitiriyor, diğer gün Yunus Akgün bitiriyor. Bugün Morata çıktı bitirdi.'' dedi.

''10 SENE DAHA ŞAMPİYON OLUR''

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u iyi kadro kurmaları konusunda uyaran Evren Turhan, ''Gelecek sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da iyi kadro kurmaları lazım. Galatasaray ile böyle yarışamazsın. Büyük takımlardan ricam lütfen Galatasaray ile yarışabilecek bir kadro kurun. Kaliteli kadrolar olsun yoksa böyle giderse 10 yıl daha Galatasaray şampiyon olur. Her hafta Galatasaray yenilsin diye böyle beklersin. Fark çok açıldı.'' yorumunda bulundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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