Evin Demirhan Yavuz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz, bronz madalya elde etti.

Başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda ilk maçında Çinli Yu Zhang'a yenilen milli sporcu Evin, rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı kazandı.

Evin, repesajda İtalyan Emanuela Liuzzi'yi 6-4 mağlup ederek bronz madalya mücadelesine çıktı.

Bronz madalya mücadelesinde Moğol rakibi Munkhar Byambasuren'i 3-2 yenen milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya üçüncülüğüne ulaştı.

Milli sporcu, daha önce 2017 yılında da Fransa'nın başkenti Paris'te üçüncülük kürsüsüne çıkmıştı.