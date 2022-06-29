Evin Demirhan Yavuz, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda kadınlar serbest stil 50 kilo finalinde Fransız Julie Sabatie'yi 3-2 yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda kadınlar serbest stil 50 kilo finalinde Fransız Julie Sabatie'yi 3-2 yenerek altın madalya kazandı. Oran kentinde düzenlenen organizasyonda Yavuz, grup maçlarında sırasıyla Cezayirli Ibtissem Doudou'yu 6-0, İtalyan Emanuela Liuzzi'yi 8-1, İspanyol Aintzane Gorria Goni'yi 8-0 mağlup ederek yarı finale çıktı. Evin Demirhan Yavuz, yarı finalde Tunuslu Sarra Hamdi'yi 6-5 ile geçerek finale yükseldi. Milli güreşçi, altın madalya karşılaşmasında Fransız Julie Sabatie'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyon oldu. Demirören Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Evin Demirhan Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Evin Demirhan Yavuz, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.