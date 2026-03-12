Evet bunu da gördük! 2 saniyelik maç için 113 km yol gidecekler

Edirne Süper Amatör Ligi'nde yaşanan ilginç bir olay futbol gündemine oturdu. Yarıda kalan bir karşılaşmanın tamamlanması için sahada yalnızca tek bir penaltı atışı yapılacak. Yeniimaretspor ise bu penaltıyı kullanmak için yaklaşık 113 kilometre yol kat edecek.

MAÇ PENALTI KARARIYLA YARIDA KALDI

İpsalaspor ile Yeniimaretspor arasında oynanan karşılaşma 3-3 devam ederken uzatma dakikalarında Yeniimaretspor lehine penaltı kararı verildi. Kararın ardından İpsalaspor cephesi hakeme yoğun itirazda bulundu.

İtirazların büyümesi üzerine İpsalaspor kalecisi Keleci'nin kaleye geçmeyi reddettiği öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından hakem karşılaşmayı erteledi.

SAHADA SADECE PENALTI ATIŞI YAPILACAK

Olayın ardından yapılan incelemede karşılaşmanın tamamen tekrar edilmesi yerine yalnızca kalan bölümünün oynanmasına karar verildi. Buna göre maçın devamı için sahada sadece penaltı atışı gerçekleştirilecek. Penaltının kullanılmasıyla birlikte karşılaşma yeniden başlayacak ve hemen ardından sona erecek.

113 KİLOMETRE YOL YAPACAKLAR

Kararın ardından Yeniimaretspor, yalnızca bu penaltı vuruşunu kullanmak için yaklaşık 113 kilometre yol kat ederek sahaya çıkacak. Futbolseverler, sadece birkaç saniye sürecek bir pozisyon için yapılacak bu yolculuğu "futbol tarihinin en ilginç olaylarından biri" olarak değerlendiriyor.