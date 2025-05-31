Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko'da ilk ayrılık

THY EuroLeague'de şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da sezonun ilk ayrılığı gerçekleşmeye çok yakın. NBA'de birçok takımın ilgisini sürdürdüğü Marko Guduric, Avrupa'da kalıyor.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

İtalyan basınında yer alan habere göre; EuroLeague'de geride kalan sezonda en fazla para harcayan üçüncü kulüp olan Olimpia Milano, Marko Guduric'e 2.7 milyon Euro'dan 3 yıllık maaş teklifi yaptı. Haberde, görüşmelerde sıcak bir gelişmenin yaşandığı ve Sırp yıldızın bu teklifi kabul ettiği aktarıldı.

JASIKEVICIUS PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Öte yandan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius da Instagram'da Marko Guduric'in Olimpia Milano ile anlaştı paylaşımını beğendi.

ŞAMPİYONLUĞUN BAŞROLLERİNDEN

2017'de Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve2019/20 sezonundaki Memphis Grizzlies dönemi hariç Sarı-lacivertli formayı giyen Guduric, bu sezonki EuroLeague şampiyonluğunda da başrollerden biri olmuştu.