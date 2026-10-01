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Euroleague: Kızılyıldız: 77 - A. Efes: 72

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A. Efes, Euroleague’in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sırp ekibi Kızılyıldız’a 77-72’lik skorla mağlup oldu.

A. Efes, Euroleague'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sırp ekibi Kızılyıldız'a 77-72'lik skorla mağlup oldu.

Salon: Belgrad

Hakemler: Gytis Vilius, Steve Bittner, Sergio Manuel

Kızılyıldız: Moneke 18, Nwora 12, Carter 11, Dobric 10, Ojeleye 9, Kramer 9, Butler 3, Weiler-Babb 2, Izundu 2, Motley, Jones 1, Miljenovic

Başantrenör: Ibon Navarro

A. Efes: Loyd 17, Strazel 13, Saric 13, James 11, Malcolm 5, Fernando 4, Dozier 4, Russell 3, Ercan Osmani 2, Jones, Yusta

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 21-19 (Efes lehine)

Devre: 37-36 (Kızılyıldız lehine)

3. Periyot: 56-53 (Kızılyıldız lehine)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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