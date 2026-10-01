Euroleague: Kızılyıldız: 77 - A. Efes: 72

Euroleague: Kızılyıldız: 77 - A. Efes: 72Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A. Efes, Euroleague’in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sırp ekibi Kızılyıldız’a 77-72’lik skorla mağlup oldu.
A. Efes, Euroleague'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sırp ekibi Kızılyıldız'a 77-72'lik skorla mağlup oldu.
Salon: Belgrad
Hakemler: Gytis Vilius, Steve Bittner, Sergio Manuel
Kızılyıldız: Moneke 18, Nwora 12, Carter 11, Dobric 10, Ojeleye 9, Kramer 9, Butler 3, Weiler-Babb 2, Izundu 2, Motley, Jones 1, Miljenovic
Başantrenör: Ibon Navarro
A. Efes: Loyd 17, Strazel 13, Saric 13, James 11, Malcolm 5, Fernando 4, Dozier 4, Russell 3, Ercan Osmani 2, Jones, Yusta
Başantrenör: Pablo Laso
1. Periyot: 21-19 (Efes lehine)
Devre: 37-36 (Kızılyıldız lehine)
3. Periyot: 56-53 (Kızılyıldız lehine)