EuroLeague Final Four'da üçüncü Barcelona oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EuroLeague Final Four'da üçüncü Barcelona oldu

Demirören Haber Ajansı - Ata Selçuk - Spor
 - Güncelleme:
EuroLeague Final Four'da üçüncü Barcelona oldu

SALON: StarkHAKEMLER: Ilija Belosevic, Olegs Latisevs, Damir JavorBARCELONA: Davies 10, Exum 3, Sertaç Şanlı 16, Hayes, Laprovittola 4, Abrines 8, Higgins 11, Jokubaitis 4, Mirotic 19, Calathes 9OLYMPIACOS: Walkup 8, Dorsey 10, Lountzis, Larentzakis 5, Fall 2, Sloukas 14, Martin 2, Vezenkov...

SALON: Stark

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Olegs Latisevs, Damir Javor

BARCELONA: Davies 10, Exum 3, Sertaç Şanlı 16, Hayes, Laprovittola 4, Abrines 8, Higgins 11, Jokubaitis 4, Mirotic 19, Calathes 9

OLYMPIACOS: Walkup 8, Dorsey 10, Lountzis, Larentzakis 5, Fall 2, Sloukas 14, Martin 2, Vezenkov 20, Printezis, Papanikolaou, Jean-Charles 2, McKissic 11

1'İNCİ PERİYOT: 20-18

İLK YARI: 45-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-56

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da oynanan üçüncülük maçında İspanya temsilcisi Barcelona, Yunanistan takımı Olympiacos'u 84-74 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada noktaladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanan üçüncülük karşılaşmasına Sarunas Jasikevicius'un yönetimindeki Barcelona ; Laprovittola, Calathes, Kuric, Mirotic, Sertaç Şanlı ilk beşiyle başladı. Georgios Bartzokas yönetimindeki Olympiacos ise Walkup, Dorsey, Papanikolaou, Vezenkov, Fall ilk beşiyle parkede yer aldı.

Maça etkili bir başlangıç yapan Barcelona 10-2'lik seri yakaladı. Olympiacos ise rakibine 16-10'luk seriyle yanıt verirken, ilk periyot 20-18 Barcelona'nın üstünlüğü ile son buldu. İki takımın da birbirine karşı seri yakaladığı bölümlerle geçen ikinci periyot sonunda Barcelona, soyunma odasına 7 sayı farkla önde gitti: 45-38.

Üçüncü periyot da karşılıklı basketlerle geçilirken, Barcelona skor üstünlüğünü rakibine bırakmadı ve maçın final periyoduna 62-56 önde girdi. Son periyotta ise farkı açan Barcelona, parkeden 10 sayılık farkla 84-74 galip ayrıldı. Barcelona bu sonuçla birlikte Turkish Airlines EuroLeague Final Four'u 3'üncü sırada noktaladı.


- Sırbistan

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor

Sertaç Şanlı, Olympiacos, Euroleague, Barcelona, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title