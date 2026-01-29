Haberler

EuroLeague'de Türk derbisini Fenerbahçe Beko kazandı

EuroLeague'de Türk derbisini Fenerbahçe Beko kazandı
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 25. hafta maçında Anadolu Efes'i 79-62'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, toplamda 17. galibiyetini aldı.

EuroLeague'in 25'inci haftasında iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Karşılaşma 79-62 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE BEKO BAŞTAN SONA ÜSTÜN GÖTÜRDÜ

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Beko rakibine sadece 8 sayı atma şansı verdiği ilk periyotta farkı çift hanelere çıkardı. Sarı-lacivertliler bu periyodu 17 sayı farkla, 25-8 önde kapadı. Fenerbahçe özellikle Tucker ve De Colo ile etkili olduğu ilk yarıdan da 39-25 önde ayrıldı. 3'üncü periyotta farkı açan ev sahibi ekip son periyoda 61-39 önde girdi. Son periyotta da rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen Fenerbahçe Beko çok zorlanmadığı derbi maçı 79-62 kazanmayı başardı.

EN SKORER İSİMLER

Maçın en skorer ismi ev sahibi takım adına ürettiği 22 sayıla Horton Tucker olurken rakip takımda Saben Lee 19 sayı buldu.

TOPLAMDA 17. GALİBİYET

Fenerbahçe Beko, son 16 maçta 14, toplamda ise 17. galibiyetini aldı. Anadolu Efes, üst üste 9. yenilgisini aldı.

