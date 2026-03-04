Haberler

Euroleague'de 30. hafta heyecanı

Güncelleme:
Euroleague'in 30. haftasında Türk takımları, Fransız ekiplerini konuk edecek.

Euroleague'in 30. haftasında Türk takımları, Fransız ekiplerini konuk edecek. Fenerbahçe, Monaco ile oynayacak, A. Efes de ASVEL ile karşılaşacak.

NBA'de 30. hafta heyecanı yarın ve 6 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Fenerbahçe evinde Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak. A. Efes de Fransız temsilcisi ASVEL'i konuk edecek. A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos ise Yunan derbisinde Olympiakos ile deplasmanda mücadele edecek.

Bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv ve Partizan - Dubai Basketball müsabakaları ise bölgedeki hava sahasının geçici olarak kapatılması sebebiyle ertelendi.

Euroleague'de 30. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.45 Fenerbahçe Beko - Monaco

22.30 Valencia Basket - Zalgiris Kaunas

22.30 Olimpia Milano - Barcelona

22.45 Real Madrid - Virtus Bologna

6 Mart Cuma

20.30 A. Efes - ASVEL

22.00 Kızılyıldız - Bayern Münih

22.15 Olympiakos - Panathinaikos

22.30 Baskonia - Paris Basketball - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
