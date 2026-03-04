Euroleague'de 30. hafta heyecanı
NBA'de 30. hafta heyecanı yarın ve 6 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Fenerbahçe evinde Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak. A. Efes de Fransız temsilcisi ASVEL'i konuk edecek. A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos ise Yunan derbisinde Olympiakos ile deplasmanda mücadele edecek.
Bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv ve Partizan - Dubai Basketball müsabakaları ise bölgedeki hava sahasının geçici olarak kapatılması sebebiyle ertelendi.
Euroleague'de 30. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.45 Fenerbahçe Beko - Monaco
22.30 Valencia Basket - Zalgiris Kaunas
22.30 Olimpia Milano - Barcelona
22.45 Real Madrid - Virtus Bologna
6 Mart Cuma
20.30 A. Efes - ASVEL
22.00 Kızılyıldız - Bayern Münih
22.15 Olympiakos - Panathinaikos
22.30 Baskonia - Paris Basketball - İSTANBUL