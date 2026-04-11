Euroleague 37. haftanın ardından

Euroleague'in 37. haftasında Fenerbahçe, Real Madrid'e mağlup olmasına rağmen sezonun bitimine 1 hafta kala play-off'u garantiledi. A. Efes ise konuk olduğu Dubai Basketbol'u mağlup etti.

Euroleague'de 37. hafta dün oynanan müsabakaların ardından sona erdi. Fenerbahçe Beko evinde Real Madrid ile karşılaşırken parkeden 74-69'luk skorla mağlup ayrıldı. Son 8 maçta 7. mağlubiyetini yaşayan sarı-lacivertliler 14. yenilgisini aldı. Jasikevicius'un öğrencileri normal sezonun bitimine 1 hafta kala ilk 6'yı garantiledi ve play-off'lara adını yazdırdı. A. Efes ise Saraybosna'da karşılaştığı Dubai Basketbol'u 85-69 yendi ve ligde 12. galibiyetini elde etti. Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, Valencia Basket'e kaybetti.

Ligde 25 galibiyet, 12 mağlubiyetle liderlik koltuğunda bulunan Olympiakos ile 24 galibiyeti olan Valencia Basket ve 23 galibiyetli Real Madrid'de play-off'ları garantileyen takımlar oldu.

Euroleague'de 35. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Hapoel Tel Aviv: 85 - Olympiakos: 89

Fenerbahçe Beko: 69 - Real Madrid: 74

Olimpia Milano: 84 - Bayern Münih: 94

Valencia Basket: 102 - Panathinaikos: 84

Paris Basketbol: 113 - Maccabi Tel Aviv: 80

AS Monaco: 93 - Barcelona: 86

Dubai Basketbol: 69 - A. Efes: 85

Partizan: 74 - Zalgiris Kaunas: 83

Virtus Bologna: 72 - Baskonia: 85

ASVEL: 93 - Kızılyıldız: 106 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
