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Euroleague 24. Haftada Fenerbahçe Galip, A. Efes Kaybetti

Euroleague 24. Haftada Fenerbahçe Galip, A. Efes Kaybetti
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THY Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe, Virtus Bologna'yı 95-81 mağlup ederken, A. Efes Olympiakos'a 92-89 yenildi. Fenerbahçe, ligdeki 16. galibiyetini alarak ikinci sıradaki yerini korudu. Olympiakos ise liderliğini sürdürdü.

THY Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe, Virtus Bologna'yı mağlup ederken, A. Efes ise deplasmanda Olympiakos'a kaybetti.

THY Euroleague'de 24. hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları oynadığı 2 maçta 1 galibiyet aldı. Fenerbahçe evinde mücadele ettiği İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 95-81'lik skorla yenerek, üst üste 6, toplamda 16. galibiyetini elde etti. A. Efes ise Yunanistan deplasmanında Olympiakos'a 92-89'luk skorla kaybetti ve 13. yenilgisini aldı.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos da konuk olduğu Olimpia Milano'ya 87-75'lik skorla mağlup oldu ve bu sezon 10. kez kaybetti.

Olympiakos liderliğini sürdürdü

Euroleague'de Olympiakos 17 galibiyetle liderliğine devam etti. Fenerbahçe 16 galibiyetle 2, Monaco da 15 galibiyetle 3. sırada bulunuyor. Efes haftayı 11 galibiyetle 12. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise 4 galibiyeti bulunan ALBA Berlin yer alıyor.

Euroleague'de 24. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Zalgiris Kaunas: 82 - Bayern Münih: 97

Maccabi Tel Aviv: 87 - ALBA Berlin: 93

Baskonia: 88 - Barcelona: 86

Olimpia Milano: 87 - Panathinaikos: 75

Paris Basketball: 91 - Asvel: 82

Fenerbahçe: 95 - Virtus Bologna: 81

Monaco: 77 - Real Madrid: 73

Olympiakos: 92 - A. Efes: 89

Partizan: 71 - Kızılyıldız: 73 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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