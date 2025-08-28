EuroBasket 2025'te İlk Maçlar Tamamlandı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C ve D Grubu'nda oynanan ilk maçlarda sürpriz sonuçlar alındı. Gürcistan, son şampiyon İspanya'yı yenerek dikkatleri üzerine çekti. Diğer sonuçlarla birlikte A ve B Grupları'nda ikinci maçlar yarın yapılacak.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ( Eurobasket 2025) C ve D Grubu'nda ilk maçlar oynandı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol kentinin ev sahipliği yaptığı C Grubu ile Polonya'nın Katowice şehrindeki D Grubu'nda ilk müsabakalar tamamlandı.

C Grubu'nda Gürcistan, son Avrupa şampiyonu İspanya'yı 83-69 yenerek büyük bir sürprize imza attı.

Gruptaki diğer müsabakalarda Bosna Hersek, ev sahibi Kıbrıs Rum Kesimi'ni 91-64, Yunanistan ise İtalya'yı 75-66 mağlup etti.

D Grubu'nda İsrail, İzlanda'yı 83-71, Fransa da Belçika'yı 92-64 yendi. Ev sahibi Polonya ise EuroBasket 2017 şampiyonu Slovenya'ya 105-95 üstünlük kurmayı başardı.

Gruplarda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Gürcistan-İspanya: 83-69

Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi: 91-64

Yunanistan-İtalya: 75-66

D Grubu:

İsrail-İzlanda: 83-71

Belçika-Fransa: 64-92

Slovenya-Polonya: 95-105

Üçüncü günün maç programı

EuroBasket 2025'te A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı A Grubu ve B Grubu'nda ikinci maçlar yarın yapılacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

A Grubu:

14.45 Türkiye-Çekya

18.00 Estonya-Letonya

21.15 Portekiz-Sırbistan

B Grubu:

13.30 Almanya-İsveç

16.30 Litvanya-Karadağ

20.30 Finlandiya-Büyük Britanya

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
