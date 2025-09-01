EuroBasket 2025'te 4. maçlar tamamlandı, Türkiye liderliğini sürdürüyor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ( Eurobasket 2025) A ve B Grubu'nda 4. maçlar tamamlandı.

Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu ile Finlandiya'nın Tampere şehrindeki B Grubu'nda dördüncü müsabakalar oynandı.

A Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol Takımı, Estonya'yı 84-64 yenerek 4'te 4 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Türkiye, EuroBasket 2009'dan bu yana Avrupa şampiyonalarında ilk kez 4 galibiyet almayı başardı.

Ev sahibi Letonya, Portekiz'i 78-62 mağlup ederek ikinci kez kazandı. Sırbistan ise Çekya'ya 82-60 üstünlük kurarak üst üste 4. galibiyetine uzandı.

Türkiye ve Sırbistan'ın ardından Letonya da son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

B Grubu'nda Karadağ, İsveç'i 87-81 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı ve son 16 turu umutlarını sürdürdü.

Almanya, Büyük Britanya karşısında 63 sayı farkla (120-57) kazanmayı başararak 4'te 4 yaptı. Son dünya şampiyonu Almanya, 2000'den itibaren düzenlenen Avrupa şampiyonalarındaki en farklı galibiyete imza attı.

Litvanya ise ev sahibi Finlandiya'yı 81-78 yenerek 3. galibiyetini elde etti.

Grupta Almanya ve Finlandiya'nın ardından Litvanya da adını son 16 turuna yazdırdı.

A ve B Grubu'nda oynanan dördüncü maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Estonya-Türkiye: 64-84

Portekiz-Letonya: 62-78

Sırbistan-Çekya: 82-60

B Grubu

İsveç-Karadağ: 81-87

Almanya-Büyük Britanya: 120-57

Finlandiya-Litvanya: 78-81

Yedinci günün programı

EuroBasket 2025'te C ve D Grubu'nda oynanacak dördüncü müsabakaların programı şöyle:

C Grubu

15.00 Yunanistan-Bosna Hersek

18.15 Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan

21.30 İtalya-İspanya

D Grubu

15.00 Belçika-İsrail

18.00 İzlanda-Slovenya

21.30 Fransa-Polonya