EuroBasket 2025'te 4. maçlar tamamlandı, Türkiye liderliğini sürdürüyor
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Estonya'yı mağlup ederek 4. galibiyetini aldı ve A Grubu'nda liderliğini korudu. Almanya ise Büyük Britanya'ya karşı 63 sayı farkla kazanarak dikkat çekti. EuroBasket'te son 16 turuna yükselen takımlar arasında Türkiye, Sırbistan ve Letonya da yer aldı.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ( Eurobasket 2025) A ve B Grubu'nda 4. maçlar tamamlandı.
Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu ile Finlandiya'nın Tampere şehrindeki B Grubu'nda dördüncü müsabakalar oynandı.
A Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol Takımı, Estonya'yı 84-64 yenerek 4'te 4 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Türkiye, EuroBasket 2009'dan bu yana Avrupa şampiyonalarında ilk kez 4 galibiyet almayı başardı.
Ev sahibi Letonya, Portekiz'i 78-62 mağlup ederek ikinci kez kazandı. Sırbistan ise Çekya'ya 82-60 üstünlük kurarak üst üste 4. galibiyetine uzandı.
Türkiye ve Sırbistan'ın ardından Letonya da son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
B Grubu'nda Karadağ, İsveç'i 87-81 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı ve son 16 turu umutlarını sürdürdü.
Almanya, Büyük Britanya karşısında 63 sayı farkla (120-57) kazanmayı başararak 4'te 4 yaptı. Son dünya şampiyonu Almanya, 2000'den itibaren düzenlenen Avrupa şampiyonalarındaki en farklı galibiyete imza attı.
Litvanya ise ev sahibi Finlandiya'yı 81-78 yenerek 3. galibiyetini elde etti.
Grupta Almanya ve Finlandiya'nın ardından Litvanya da adını son 16 turuna yazdırdı.
A ve B Grubu'nda oynanan dördüncü maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Estonya-Türkiye: 64-84
Portekiz-Letonya: 62-78
Sırbistan-Çekya: 82-60
B Grubu
İsveç-Karadağ: 81-87
Almanya-Büyük Britanya: 120-57
Finlandiya-Litvanya: 78-81
Yedinci günün programı
EuroBasket 2025'te C ve D Grubu'nda oynanacak dördüncü müsabakaların programı şöyle:
C Grubu
15.00 Yunanistan-Bosna Hersek
18.15 Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan
21.30 İtalya-İspanya
D Grubu
15.00 Belçika-İsrail
18.00 İzlanda-Slovenya
21.30 Fransa-Polonya