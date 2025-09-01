EuroBasket 2025'te 4. maçlar tamamlandı, Türkiye liderliğini sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Estonya'yı mağlup ederek 4. galibiyetini aldı ve A Grubu'nda liderliğini korudu. Almanya ise Büyük Britanya'ya karşı 63 sayı farkla kazanarak dikkat çekti. EuroBasket'te son 16 turuna yükselen takımlar arasında Türkiye, Sırbistan ve Letonya da yer aldı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ( Eurobasket 2025) A ve B Grubu'nda 4. maçlar tamamlandı.

Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu ile Finlandiya'nın Tampere şehrindeki B Grubu'nda dördüncü müsabakalar oynandı.

A Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol Takımı, Estonya'yı 84-64 yenerek 4'te 4 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Türkiye, EuroBasket 2009'dan bu yana Avrupa şampiyonalarında ilk kez 4 galibiyet almayı başardı.

Ev sahibi Letonya, Portekiz'i 78-62 mağlup ederek ikinci kez kazandı. Sırbistan ise Çekya'ya 82-60 üstünlük kurarak üst üste 4. galibiyetine uzandı.

Türkiye ve Sırbistan'ın ardından Letonya da son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

B Grubu'nda Karadağ, İsveç'i 87-81 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı ve son 16 turu umutlarını sürdürdü.

Almanya, Büyük Britanya karşısında 63 sayı farkla (120-57) kazanmayı başararak 4'te 4 yaptı. Son dünya şampiyonu Almanya, 2000'den itibaren düzenlenen Avrupa şampiyonalarındaki en farklı galibiyete imza attı.

Litvanya ise ev sahibi Finlandiya'yı 81-78 yenerek 3. galibiyetini elde etti.

Grupta Almanya ve Finlandiya'nın ardından Litvanya da adını son 16 turuna yazdırdı.

A ve B Grubu'nda oynanan dördüncü maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Estonya-Türkiye: 64-84

Portekiz-Letonya: 62-78

Sırbistan-Çekya: 82-60

B Grubu

İsveç-Karadağ: 81-87

Almanya-Büyük Britanya: 120-57

Finlandiya-Litvanya: 78-81

Yedinci günün programı

EuroBasket 2025'te C ve D Grubu'nda oynanacak dördüncü müsabakaların programı şöyle:

C Grubu

15.00 Yunanistan-Bosna Hersek

18.15 Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan

21.30 İtalya-İspanya

D Grubu

15.00 Belçika-İsrail

18.00 İzlanda-Slovenya

21.30 Fransa-Polonya

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Eşi için yapılan yorum sonrası Kerem Aktürkoğlu harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorum sonrası harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü: Yüz ifadesi kameraya yansıdı

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.