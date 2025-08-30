EuroBasket 2025'te 3. Maçlar Geride Kaldı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda Türkiye, Portekiz'i yenerek son 16 turuna kalmayı başardı. Diğer gruplarda da önemli karşılaşmalar yaşandı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) 3. maçlar oynandı.

A Grubu maçlarına Letonya'nın başkenti Riga, B Grubu müsabakalarına, Finlandiya'nın Tampere, C Grubu karşılaşmalarına Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol ve D Grubu'ndaki mücadelelere Polonya'nın Katowice şehri ev sahipliği yapıyor.

A Grubu'nda Türkiye, Portekiz'i yenerek "3'te 3" yaparken adını son 16 turuna yazdırdı. Sırbistan da Letonya'yı 84-80'lük skor ile geçerek "3'te 3" yaparken Estonya ise Çekya'yı 89-75 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Çekya - Estonya: 75-89

Letonya - Sırbistan: 80-84

Türkiye - Portekiz: 95-54

B Grubu:

Litvanya - Almanya: 88-107

Büyük Britanya - İsveç: 59-78

Karadağ - Finlandiya: 65-85

C Grubu:

İtalya - Gürcistan: 78-62

Kıbrıs Rum Kesimi - Yunanistan: 69-96

İspanya - Bosna Hersek: 88-67

D Grubu:

İzlanda - Belçika: 64-71

Fransa - Slovenya: 103-95

Polonya - İsrail: 66-64

Dördüncü günün maç programı

Karşılaşmaların programı şöyle:

C Grubu:

15.00 Gürcistan-Yunanistan

18.15 İspanya-Kıbrıs Rum Kesimi

21.30 Bosna Hersek-İtalya

D Grubu:

15.00 Slovenya-Belçika

18.00 İsrail-Fransa

21.30 Polonya-İzlanda

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
