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EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

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EURO 2024 B Grubu ikinci maçında İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Maçın tek golünü İtalyan oyuncu Riccardo Calafiori kendi kalesine attı.

EURO 2024 B Grubu ikinci maçında Luis de la Fuente'nin ekibi İspanya, Luciano Spalletti'nin yönetimindeki İtalya'yı 1-0 yendi.

CALAFIORI KENDİ KALESİNE ATTI

Maça hızlı başlayan İspanya'ya galibiyeti getiren golü 55. dakikada İtalyan oyuncu Riccardo Calafiori kendi kalesine gönderdi. Maçta başka gol olmayınca İspanya karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİLER

Bu sonuçla birlikte İspanya ikinci maçlar sonunda 6 puana ulaştı ve EURO 2024'te üst tura yükselmeyi garantiledi. İspanya'nın dışında gruptan çıkmayı garantileyen bir diğer takım ev sahibi Almanya olmuştu. 3 puanda kalan İtalya'nın kaderi ise grubun son maçında alacağı sonuca göre şekillenecek.

EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

Puan durumu şu şekilde;

  • 1- İspanya (6)
  • 2- İtalya (3)
  • 3- Arnavutluk (1)
  • 4- Hırvatistan (1)
Kaynak: Haberler.com / Spor

İspanya İtalya Spor Dünya Haberler

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