EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
EURO 2024 B Grubu ikinci maçında İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Maçın tek golünü İtalyan oyuncu Riccardo Calafiori kendi kalesine attı.
EURO 2024 B Grubu ikinci maçında Luis de la Fuente'nin ekibi İspanya, Luciano Spalletti'nin yönetimindeki İtalya'yı 1-0 yendi.
CALAFIORI KENDİ KALESİNE ATTI
Maça hızlı başlayan İspanya'ya galibiyeti getiren golü 55. dakikada İtalyan oyuncu Riccardo Calafiori kendi kalesine gönderdi. Maçta başka gol olmayınca İspanya karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.
GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİLER
Bu sonuçla birlikte İspanya ikinci maçlar sonunda 6 puana ulaştı ve EURO 2024'te üst tura yükselmeyi garantiledi. İspanya'nın dışında gruptan çıkmayı garantileyen bir diğer takım ev sahibi Almanya olmuştu. 3 puanda kalan İtalya'nın kaderi ise grubun son maçında alacağı sonuca göre şekillenecek.
Puan durumu şu şekilde;
- 1- İspanya (6)
- 2- İtalya (3)
- 3- Arnavutluk (1)
- 4- Hırvatistan (1)