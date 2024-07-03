EURO 2024 Çeyrek Final Hakemleri Belli Oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Cuma günü oynanacak çeyrek final eşlemelerinin hakemleri belli oldu. İspanya ile Almanya arasında oynanacak karşılaşmada Anthony Taylor düdük çalacak. Portekiz- Fransa müsabakasının hakemi ise Michael Oliver oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Cuma günü oynanacak çeyrek final eşleşmelerinin hakemleri belli oldu. İspanya ile Almanya arasında TSİ 19.00'da oynanacak müsabakanın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor oldu. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Ivan Kruzliak olurken, mücadelenin VAR koltuğunda ise Stuart Attwell oturacak.

Portekiz - Fransa mücadelesinin hakemi Michael Oliver oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, Cuma günü TSİ 22.00'da karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Dan Cook yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Szymon Marciniak olurken, VAR koltuğunda ise Pol van Boekel oturacak. - İSTANBUL