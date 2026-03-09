Etkileşim yağmuruna tutulan video: Beni gelinlikle gördüğünde böyle ağlamadı

Fenerbahçe'nin Samsunspor'a son dakikalarda attığı golle gelen galibiyet, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı. Maçı izleyen bir Fenerbahçe taraftarı ise golün ardından duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

EŞİ O ANLARI PAYLAŞTI

Taraftarın yaşadığı duygusal anları eşi sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, Fenerbahçe'nin son dakikalarda bulduğu golün ardından büyük bir sevinç yaşayan taraftarın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Paylaşımda yer alan not ise kısa sürede dikkat çekti. Taraftarın eşi paylaşımına, "Beni gelinlikle gördüğünde ağlamayan kocam, Fenerbahçe için böyle ağlıyor." ifadelerini yazdı.

ETKİLEŞİM YAĞDI

Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı, taraftarın yaşadığı duygusal anlara yorum yaparken paylaşım futbolseverlerin ilgisini çekti.