Estupinan'dan hayat öpücüğü! Acun Ilıcalı'nın takımı sonunda şeytanın bacağını kırdı
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Birmingham City 1-0'lık skorla mağlup etti. İngiliz ekibi, bu sonuçla Championship'te 4 maç sonra kazandı.
İngiltere Championship'te Hull City, galibiyet özlemine son verdi. Acun Ilıcalı'nın takımı Birmingham deplasmanından galibiyetle döndü.
ESTUPINAN GALİBİYETİ GETİRDİ
Hull City'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada Oscar Estupinan kaydetti. İngiliz ekibinde Ozan Tufan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, Doğukan Sinik maç kadrosunda yer almadı.
4 MAÇ SONRA KAZANDILAR
Hull City, ligde 4 maç sonra kazanırken, puanını 30'a çıkardı. Birmingham ise 32 puanda kaldı. Hull City, Wigan deplasmanına gidecek. Birmingham ise sahasında Middlesbrough'u ağırlayacak.
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