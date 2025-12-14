Haberler

Arjantin'de Muslera ve Sosa'nın takımı Estudiantes şampiyon oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arjantin Birinci Futbol Kapanış Ligi finalinde Estudiantes, Racing ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltılarda 5-4 galip gelerek şampiyon oldu. Fernando Muslera'nın katkısıyla elde edilen bu zafer, Estudiantes'i Libertadores Kupası'na katılma hakkı ile ödüllendirdi.

Arjantin Birinci Futbol Kapanış Ligi (Clausura) finalinde Racing'e normal süresi ve uzatmaları 1-1 berabere biten mücadelenin penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kuran Estudiantes şampiyonluğa ulaştı.

Santiago del Estero şehrindeki Unico Madre de Ciudades Stadı'nda oynanan final maçında, eski Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera ve bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor formaları da giyen Jose Sosa'nın görev yaptığı Estudiantes ile Racing karşılaştı.

Adrian Martinez'in 81 ve Guido Carrillo'nun 90+3. dakikadaki karşılıklı golleriyle mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında gol çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Estudiantes, Arjantin Kapanış Ligi'nde zafere ulaştı ve Libertadores Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Fernando Muslera kurtardığı penaltıyla takımının kupa kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Galatasaray'da 8 Süper Lig zaferi olmak üzere birçok şampiyonluk yaşayan Muslera, kariyerinin 23. kupasını kazandı.

Jose Sosa ise uzatmada takımının attığı golün pasını veren isim oldu.

Arjantin Kapanış A Ligi'nde averajla 8. sırayı alan Estudiantes, son 16 turuna kalmıştı. Estudiantes, son 16 turunda Rosario Central, çeyrek finalde Central Cordoba, yarı finalde ise Gimnasia'yı 1-0 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Karışmasın diye lakap takmaya başladılar

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Kaosu bakın nasıl çözmüşler
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın

Filtre sistemi üretilen fabrikada yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
Erol Bulut, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a şans tanımadı

Şampiyonluk yarışında o takıma şans tanımadı
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Trump: FBI burada, şüpheli gözaltında
title