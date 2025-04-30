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Estonya'da Madalya Kazanan Erzurumlu Sporcular Çiçeklerle Karşılandı

Estonya'da Madalya Kazanan Erzurumlu Sporcular Çiçeklerle Karşılandı
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Estonya'da düzenlenen Avrupa Pomsae Şampiyonası'nda madalya kazanan Mustafa Kemal Yıldıran altın, Ömer Budancamanak gümüş madalya kazandı. Sporcular memleketleri Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Estonya'da yapılan "Avrupa Pomsae Şampiyonası"nda senyörler kategorisinde madalya kazanan Mustafa Kemal Yıldıran ile Ömer Budancamanak, memleketleri Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16-17 Nisan'da Estonya'da yapılan şampiyonada tatamiye çıkan sporcular, 51 ve 61 yaş üzeri erkek takımlarında mücadele etti.

Erkek takımında Tevfik Çelik ve Mehmet Örkan ile tatamiye çıkan Mustafa Kemal Yıldıran 61 yaş üzeri kategoride altın, Ömer Budancamanak ise 51-60 yaş takımında gümüş madalya kazandı.

Söz konusu şampiyonadan madalyayla memleketlerine dönen Mustafa Kemal Yıldıran ile Ömer Budancamanak, Erzurum Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube müdürleri Yaşar Elen ile Ömer Karslı tarafından çiçeklerle karşılandı.

Yıldıran, kendilerine destek olan yöneticilere teşekkür ederek, 'Rabbime şükürler olsun, bu şampiyonluğumu Gazze'ye armağan ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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