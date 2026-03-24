Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim

Kylian Mbappe’nin özel hayatı ve kız arkadaşı Ester Exposito uzun süredir spor gündeminde yer alırken, Fransız yıldızdan sağlık durumuyla ilgili net bir açıklama geldi.

“ARTIK TAMAMEN HAZIRIM”

Yaşadığı sakatlığın ardından konuşan Mbappe, tamamen iyileştiğini belirterek, “%100 iyileştim. Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim” ifadelerini kullandı.

DESTEK MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Yıldız futbolcu, bu süreçte yalnız olmadığını vurgulayarak, “Hem fiziksel olarak toparlanmamda hem de mental olarak güçlü kalmamda yanımda olan arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi. Mbappe’nin bu açıklaması sonrası futbolseverler, yıldız oyuncunun sahaya döneceği ilk maçı merakla beklemeye başladı.