Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
Ester Exposito ile aşk yaşayan Fransız futbol yıldızı Kylian Mbappe, yaşadığı sakatlık sonrası sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Kendisini %100 iyileşmiş hissettiğini belirten Mbappe, Paris'te geçirdiği tedavi sürecinin çok başarılı olduğunu ifade etti. Futbolcu, bu süreçte hem fiziksel hem de mental olarak toparlanmasına yardımcı olan arkadaşlarına teşekkür etti. Yıldız ismin bu sözleri sevgilisine övgü olarak yorumlandı.
Kylian Mbappe’nin özel hayatı ve kız arkadaşı Ester Exposito uzun süredir spor gündeminde yer alırken, Fransız yıldızdan sağlık durumuyla ilgili net bir açıklama geldi.
“ARTIK TAMAMEN HAZIRIM”
Yaşadığı sakatlığın ardından konuşan Mbappe, tamamen iyileştiğini belirterek, “%100 iyileştim. Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim” ifadelerini kullandı.
DESTEK MESAJI DİKKAT ÇEKTİ
Yıldız futbolcu, bu süreçte yalnız olmadığını vurgulayarak, “Hem fiziksel olarak toparlanmamda hem de mental olarak güçlü kalmamda yanımda olan arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi. Mbappe’nin bu açıklaması sonrası futbolseverler, yıldız oyuncunun sahaya döneceği ilk maçı merakla beklemeye başladı.