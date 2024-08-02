Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son 16 turu müsabakaları yapıldı. Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yle karşılaştı ve 5-0'lık galibiyetle çeyrek finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son 16 turu müsabakaları yapıldı.
South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yle karşılaştı.
Rakibine üstünlük kuran milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.
Esra Yıldız Kahraman, çeyrek final müsabakasına 4 Ağustos'ta çıkacak.