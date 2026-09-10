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Esra Çevik, Kayseri Atletikspor’da

Esra Çevik, Kayseri Atletikspor’da
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Kayseri Atletikspor Voleybol Takımı; pasör çaprazı Esra Çevik’i kadrosuna kattı.

Kayseri Atletikspor Voleybol Takımı; pasör çaprazı Esra Çevik'i kadrosuna kattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig ekiplerinden Kayseri Atletikspor Voleybol, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturan mavi siyahlılar 184 santimetre boyundaki 21 yaşındaki pasör çaprazı Esra Çevik'i renklerine bağladı. Kayseri Atletikspor Voleybol Kulübü'nden yapılan paylaşımda; "Ailemize hoş geldin Esra Çevik. Önümüzdeki sezon TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan voleybol A takımımızda 1. Lig hedefi doğrultusunda transfer harekatı sürüyor. 2005 doğumlu ve 1.84 boyundaki pasör çaprazı Esra Çevik, önümüzdeki sezon kulübümüz arması için mücadele edecek" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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