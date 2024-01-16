ESOGÜ Kurumlar Arası Ayak Tenisi Turnuvası Başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel "Kurumlar Arası Ayak Tenisi Turnuvası" ESOGÜ Kapalı Spor Salonu'ndaki açılış töreni ile başladı.

ESOGÜ, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü II, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi takımlarının katıldığı turnuva, 26 Ocak 2024 Cuma günü şampiyonluk kupasının sahibini bulması ile tamamlanacak. - ESKİŞEHİR