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ESO'nun Cumhuriyet Bayramı koşusunu Ankara'da Manguda adlı at kazandı

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ESO'nun Cumhuriyet Bayramı koşusunu Ankara'da Manguda adlı at kazandı
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ESO adına düzenlenen Eskişehir Sanayi Odası Koşusu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda yapıldı. Cumhuriyetin 103. yıl dönümünde iki yaşlı İngiliz taylarının mücadele ettiği koşuyu, sahibi Onur Dilbaz olan Manguda isimli at Jokey Vedat Abiş ile kazandı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) adına düzenlenen 'Eskişehir Sanayi Odası Koşusu', 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 103. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen koşuda, iki yaşlı İngiliz tayları mücadele etti. Koşunun birincisi, sahibi Onur Dilbaz olan Manguda isimli at oldu. Jokey Vedat Abiş ile birinciliğe ulaşan Manguda'nın antrenörlüğünü İbrahim Bekiroğulları üstlendi. Yarışın ardından ESO Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ayva, koşuyu kazanan Manguda'nın sahibi Onur Dilbaz'a, jokeyi Vedat Abiş'e ve antrenörü İbrahim Bekiroğulları'na kupalarını takdim etti.

Eskişehir Sanayi Odası, Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilen bu anlamlı koşuyla cumhuriyet coşkusunun farklı alanlarda yaşatılmasına katkı sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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