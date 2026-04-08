Depremde kaynar suyun dökülmesiyle vücudunda yanıklar oluşan Esma Nur, yaralarını tekvandoyla sarıyor

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından vücudunda ağır yanıklar oluşan 14 yaşındaki Esma Nur Karaoğlan, tekvando sporu sayesinde hem yaralarını iyileştiriyor hem de milli sporcu olma hayalini gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde, devrilen sobanın üstündeki kaynar suyun dökülmesiyle vücudunda ağır yanıklar oluşan 14 yaşındaki Esma Nur Karaoğlan, tekvando sporuyla hem yaralarını sarıyor hem de milli sporcu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde şubat ayında düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 29 kiloda Türkiye üçüncüsü olan 8. sınıf öğrencisi Esma Nur, yeni şampiyonalar hedefliyor.

Yay Tan Say Spor Kulübü bünyesinde tekvandoya devam eden Esma Nur, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde doğduğunu, 2019'da Bursa'ya taşındıklarını, 2022 yılının ortalarında babasını kanserden kaybettiğini söyledi.

Babasını defnetmek için memleketleri Göksun'a yerleştiklerini ve orada yaşamaya başladıklarını anlatan Esma Nur, 2023'teki asrın felaketine amcasının evinde kuzeniyle oyun oynarken yakalandığını dile getirdi.

"Deprem olunca soba üzerime devrildi"

Üç katlı evin depremde yıkıldığını belirten Esma Nur, "Deprem olunca soba üzerime devrildi, kaynar su üstüme döküldü. Bacaklarım yandı. Sonrasında tedavi için Kayseri Şehir Hastanesine yönlendirdiler. Orada 3 ay tedavi oldum. Kayseri'de kuzenim tekvandoya geliyordu, ben de başladım. Yaşadığım travmaları tekvandoyla aştım. Türkiye üçüncüsü oldum. Hocalarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Enkazın altında birkaç saat kaldığını, ayaklarında 3. derece yanıklar oluştuğunu ifade eden Esma Nur, 5 ameliyat geçirdiğini, kollarından alınan derilerin bacaklarına nakledildiğini, bacaklarının gelişimi için de yaklaşık 3 yıldır tekvandoya devam ettiğini anlattı.

Esma Nur Karaoğlan, "Ay yıldızlı formayı giyerek bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." dedi.

"Esma Nur'da biz o ışığı görüyoruz"

Antrenör Yavuz Sayan ise Esma Nur'un küçük yaşında iki ciddi travma yaşadığını söyledi.

Kuzeni vasıtasıyla Esma Nur'un tekvandoya başladığını aktaran Sayan, şunları kaydetti:

"Kızımızın yaşadığı çok ciddi travmaları göz önünde bulundurarak, ona yaklaşımımızla kısa zamanda hem Türkiye üçüncüsü oldu hem de o iki büyük travmayı tekvando sporuyla atlattı. Hedefimiz ay yıldızlı formayı giydirip İstiklal Marşı'mızı okuyup bayrağımızı göndere çektirmek. Çünkü kendisi çok istekli, çok özverili ve disiplinli şekilde antrenmanlarına devam etti. Esma Nur'da biz o ışığı görüyoruz."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
500

