Eskrim Federasyon Kupası Ankara'da Başladı

Ankara'da düzenlenen Eskrim Federasyon Kupası başladı.

Yenimahalle Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk günü, büyükler kılıç kategorisindeki karşılaşmalara sahne oldu.

Büyükler, gençler ve 17 yaş altı kategorilerindeki 1314 sporcu; 9 Eylül'de tamamlanacak turnuvada epe, flöre ve kılıç disiplinlerinde mücadele edecek.

1-3 Eylül tarihlerinde kılıç, 4-6 Eylül tarihlerinde flöre, 7-9 Eylül tarihlerinde de epe müsabakaları yapılacak.

Kaynak: AA