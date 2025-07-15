Eskişehirspor, Yakup Demirci ile Yeniden Anlaştı

Eskişehirspor, Yakup Demirci ile Yeniden Anlaştı
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TFF 3.Lig ekibi Eskişehirspor, geçen sezon şampiyonluk yaşatan kanat oyuncusu Yakup Demirci ile yeni sezon için sözleşme imzaladı.

Eskişehirspor'da geçen sene şampiyonluk yaşayan kanat oyuncusu Yakup Demirci, bu sezon da siyah-kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

TFF 3.Lig ekibinden Eskişehirspor, geçtiğimi sezon şampiyonluk yaşayan kadronun önemli isimlerinden biri olan kanat oyuncusu Yakup Demirci ile yeniden anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezondaki performansıyla taraftarın beğenisini kazanan 25 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda da sahada olacağı kesinleşti.

"Siyah-kırmızı formamızla birlikte nice başarılara imza atmasını diliyoruz"

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Yakup Demirci'nin altyapısından yetiştiği ve profesyonelliğe ilk adımını attığı Eskişehirspor'la yeniden sözleşme imzaladığı belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüze yeniden hoş geldin diyor, siyah-kırmızı formamızla birlikte nice başarılara imza atmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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