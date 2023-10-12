Eskişehirspor'un ilk maçının gün ve saati değişti

2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Eskişehirspor'un ilk haftada konuk edeceği Eskişehir Demirspor maçının gün ve saatinde değişiklik yaşandı.

2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Eskişehirspor'un ilk haftada konuk edeceği Eskişehir Demirspor maçının gün ve saatinde değişiklik yaşandı.

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'de 15 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Eskişehir Demirspor'a olacaktı. Eskişehirspor Kulüp Başkanı Erkan Koca ve yönetim kurulu, Eskişehir Demirspor karşılaşmasını daha çok kırmızı siyahlı taraftarların takip etmesi amacıyla mücadelenin gün ve saatinin değişmesi için TFF'ye başvurdu. Eskişehirspor yönetiminin yaptığı bu başvuru olumlu sonuçlandı. TFF, Eskişehir Demirspor-Eskişehirspor maçını 15 Ekim Pazar gününden 13 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Eskişehir Atatürk Stadyumu'na aldığını resmi sitedeki maç programına ekledi.

"Misafir olduğumuz bu ligden şampiyon olarak bir an önce kurtulmak istiyoruz"

Eskişehirspor yönetiminin bu girişimi sonrasında kırmızı siyahlı taraftarlar sosyal medyada olumlu yorumlar yaparken, Kulüp Başkanı Erkan Koca yen sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Takımın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Başkan Koca, sezon sonunda Eskişehirspor'un şampiyon olmasını istediğini ifade ederek, "Tek hedefimiz şampiyonluk olan Bölgesel Amatör Lig için iyi bir takım kurarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Artık gerçek sınav sahada olacak. Misafir olduğumuz bu ligden şampiyon olarak bir an önce kurtulmak istiyoruz. Eskişehir'den 3 takımla 6. Grupta yer alacağız. Demirspor ve Yunusemrespor ile saha dışında her zaman kardeş kulübüz. Başkanlar ile sürekli görüşüyoruz. Ancak saha içinde mücadele tabi ki olacaktır. Ligde Demirspor ve Yunusemrespor'a da başarılar diliyorum. İnşallah lig sonunda şampiyon takım Eskişehir'den çıkacak ve o takımında Eskişehirspor olmasını istiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR